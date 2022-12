Monitoraggio ambientale per il depuratore di Macchitella, affidata l’attuazione del piano

Gela. I lavori di potenziamento del depuratore di Macchitella continuano ad essere una priorità per la struttura commissariale che segue l’iter. Gli interventi ammontano ad un totale complessivo di circa sei milioni di euro, per assicurare una maggiore copertura del sistema di depurazione e arrivare ad una capacità di 25 mila abitanti equivalenti. Lo scorso settembre, la Regione aveva già riconosciuto l’osservanza di tutte le condizioni ambientali per le attività da svolgere. Ora, il sub commissario Riccardo Costanza ha affidato anche l’attuazione del piano di monitoraggio ambientale. Se ne occuperà la società specializzata romana Arien Consulting. I lavori per il potenziamento sono considerati strategici, così da assicurare il servizio di depurazione ad ulteriori aree della città, da Manfria e fino ai quartieri sorti con le opere di edificazione degli ultimi anni. I lavori dovrebbero consentire un efficientamento del depuratore, che in passato ha spesso rilasciato reflui lungo il torrente Gattano che finisce in mare.