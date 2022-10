Monitoraggio sulle scuole: “Per l’Aldisio non ci sono rischi, stiamo programmando interventi”

Gela. Le piogge si sono fatte sentire e sulle scuole in questi giorni verrà effettuato un monitoraggio complessivo. Gli interventi più urgenti saranno concentrati sulla “Antonietta Aldisio” e sull’istituto “Santa Maria di Gesù”. “Stiamo già provvedendo – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – alla “Aldisio” è stato fatto un sopralluogo. Si tratta solo di intervenire sui pluviali ostruiti, come hanno accertato anche i vigili del fuoco. Non c’è nessun rischio di un ammaloramento del lato est. Sicuramente, non si pone la questione che invece si era determinata lo scorso anno nella parte sud. Lo stesso vale per Santa Maria di Gesù, dove c’è da provvedere sui pluviali ed effettuare qualche altro ripristino. Non deve esserci allarmismo, perché non ce ne sono motivi”. L’amministrazione comunale ha definito un contratto con un’unica società che si occuperà della manutenzione delle scuole.