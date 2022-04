Monotematico su rifiuti, in aula anche il “peso” di Timpazzo: Balbo e Picone ci saranno

Gela. Il monotematico sul servizio rifiuti, fissato per domani, arriva in una fase nuovamente molto tesa, per l’intero ciclo locale. Sul finire della scorsa settimana, il dipartimento regionale acqua e rifiuti, attraverso un provvedimento del dirigente generale Calogero Foti, ha disposto di eliminare dal decreto Aia per Timpazzo il limite massimo di rifiuti conferibili giornalmente (fissato in 450 tonnellate). Una mossa che per molti è una sorta di via libera, per cercare di arginare l’emergenza rifiuti che si riscontra in alcune aree dell’isola, disponendo di Timpazzo e senza vincoli. L’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha escluso che potranno esserci conferimenti illimitati. La politica locale, però, è in fermento. I dem hanno subito denunciato il nuovo tentativo, da parte del governo regionale, di trasformare il sito locale in “pattumiera di tutta l’isola”. Il presidente della Srr4 Filippo Balbo ha preannunciato iniziative giudiziarie, attraverso l’impugnativa del provvedimento emesso dal dipartimento regionale. Il sindaco Lucio Greco invece ritiene velleitario e tardivo l’intervento di Balbo. L’avvocato, già lo scorso anno, aveva chiesto all’assemblea della Srr4 di pronunciarsi contro l’aumento dei quantitativi. Ieri, rivolgendosi a Balbo, ha chiesto lumi sui progetti di ampliamento del sito di Timpazzo e anzi ha consigliato al presidente di attivarsi per cercare di ottenere vere compensazioni per il territorio locale, che starebbe subendo “un torto”, così ha detto il sindaco. Lo stesso Greco, Balbo e l’ingegnere Giovanna Picone, domani sera, dovrebbero ritrovarsi in consiglio comunale.