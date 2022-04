Monotematico su termovalorizzatore: Civici, “nessun no a priori ma confronto pubblico”

Gela. Un consiglio comunale monotematico, per approfondire ciò che potrebbe generare la realizzazione del termovalorizzatore, annunciata dal presidente della Regione Nello Musumeci. I civici di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune”, insieme all’indipendente Luigi Di Dio, hanno scelto di mettere la richiesta sul tavolo del presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. “Sicuramente, le modalità attraverso le quali il presidente Musumeci ha comunicato la decisione non ci sono piaciute e sono una mancanza di rispetto per tutta la città – spiega il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – detto questo, noi non siamo contrari a priori e vogliamo confrontarci con esperti, convocando in consiglio il presidente Musumeci e l’assessore Daniela Baglieri. Se non dovessero rispondere alla convocazione, allora il consiglio lo porteremo direttamente a Palermo”. I civici vogliono sgomberare il campo da troppe passerelle politiche e da una tendenza, ormai fin troppo marcata, a una ridda di opinioni non tecniche, che finiscono solo per polarizzare il dibattito tra i contrari, senza se e senza ma, e quelli favorevoli. “Non conosciamo la materia e abbiamo iniziato a valutare attraverso esperti e operatori del settore – aggiunge Sincero – riteniamo che serva un confronto pubblico e aperto alla città. Il consiglio comunale è la sede naturale per scelte di questo tipo”.