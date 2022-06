Monotematico sull’impianto rifiuti, Di Blasi e Amato: “Esclusi nonostante anni di denunce”

Gela. Domani mattina, in consiglio comunale, sarà la volta del monotematico, tutto concentrato sull’impianto rifiuti per la Sicilia occidentale, annunciato dal governo regionale. Il dibattito sarà lungo e sicuramente piuttosto acceso. C’è un fronte del no che si è espresso del tutto contro l’ipotesi di un nuovo impianto che si faccia carico dello smaltimento dei rifiuti dell’intera Sicilia occidentale. La scorsa settimana, sono state raccolte firme per il no a nuovi impatti ambientali e a favore invece delle bonifiche e di un sistema sostenibile nel ciclo dei rifiuti. Diverse associazioni ed esperti del settore parteciperanno al dibattito, coordinato dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. Non sono stati invitati, invece, i presidenti di due storiche associazioni ambientaliste locali, “Aria Nuova” e “Amici della Terra”. Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato sembrano voler comunque partecipare al consiglio, perlomeno da spettatori. “Il mancato invito è un atto molto grave – dice Di Blasi – di fatto, è come se venisse disconosciuta la nostra lunga attività a tutela del territorio, accompagnata da denunce e azioni volte a contrastare lo scempio che il territorio ha subito nei decenni e che continuerà a subire se venisse autorizzato l’impianto, in una città già soffocata dal peso dell’industria e dei rifiuti. Non è accettabile”.