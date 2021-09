Monte Erice dolce e amara, Carfì bissa il titolo e Budano dispiaciuto per l’esclusione

Valderice. La 63^ Monte Erice ha consacrato, per la seconda volta consecutiva, Gianni Carfì campione nazionale del Tivm (Trofeo italiano velocità montagna) area sud nella categoria E2 SS2000. Al pilota gelese, portacolori del Motor team nisseno di Nicola Vullo, è bastato il secondo posto di categoria per aggiudicarsi matematicamente il titolo alla guida di una monoposto Tatuus Renault. Torna, invece, con l’amaro in bocca Domenico Budano, leader del campionato Tivm gruppo E1 It classe 1400 per non aver partecipato alla gara a causa del ritiro della patente di guida alla vigilia. E’ stato fermato dalle forze dell’ordine lungo la provinciale 31, tracciato dove si snoda la Monte Erice, ancora aperta al transito veicolare.