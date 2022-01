Montelungo, commisione lavora sul regolamento: dovrà arrivare in consiglio comunale

Gela. Regole precise per il rilancio, anzitutto naturalistico e ambientale, del parco di Montelungo. Il relativo regolamento è nuovamente sul tavolo della commissione consiliare affari generali, presieduta da Salvatore Incardona. L’atto, almeno inizialmente, era già arrivato in consiglio comunale, per l’approvazione, ma è stato necessario rivederlo. Proprio per questo motivo, l’anno nuovo della commissione inizierà ripartendo da Montelungo. Una scelta, anche urgente, che si lega al finanziamento da cinque milioni di euro, che l’amministrazione comunale ha ottenuto dal Ministero dell’interno, per il tramite del programma “Rigenerazione urbana”. Il progetto prevede una riqualificazione complessiva dell’area di Montelungo e il regolamento dispone tutti i passaggi necessari, per avere un vero e proprio parco, da sottoporre a controlli ma anche ad un percorso di sviluppo, ben dettagliato. I residenti della zona, a loro volta, attendono che sia il regolamento che la riqualificazione, finanziata dal ministero, possano diventare realtà. L’area, infatti, troppo spesso è stata lasciata al proprio destino, senza alcun tipo di intervento, neanche di base. Con il tempo, diverse zone sono state trasformate in discariche a cielo aperto.