Montelungo da rilanciare, associazioni in campo: partita pulizia e volontari al lavoro

L’amministrazione comunale vuole avviare un confronto proficuo e oltre ad aver messo a disposizione il necessario per la pulizia, questa mattina, anche con il vicesindaco Terenziano Di Stefano, ha partecipato attivamente. Il coordinamento di associazioni già si propone, inoltre, per controlli mirati, con le Giacche Verdi a cavallo e le guardie giurate, che in questo modo potrebbero porre un freno all’abbandono dei rifiuti, ai danneggiamenti e agli incendi, che si susseguono nel perimetro del parco. Vogliono rilanciare un polmone verde, che per troppi anni è stato “malato”.