Montelungo, lavori di riqualificazione finanziati ma serve la progettazione esecutiva

Gela. E’ uno dei progetti che l’amministrazione comunale vorrebbe chiudere prima possibile, per un’area che da tempo versa in condizioni di degrado. Il ministero, lo scorso anno, concesse un finanziamento da cinque milioni di euro per la riqualificazione di Montelungo. Fondi garantiti dal programma “Rigenerazione urbana” e ottenuti su istanza avanzata proprio dalla giunta, sulla scorta degli atti predisposti dal settore sviluppo economico. Per mantenere le somme, i lavori dovranno essere affidati entro il luglio del prossimo anno, attraverso la contrattualizzazione dell’azienda che si aggiudicherà l’appalto. Serve però la progettazione esecutiva. Con il rientro nei ranghi dirigenziali dell’architetto Antonino Collura, al quale sono stati affidati settori strategici per i progetti, si cercherà di programmare i prossimi passi. Ci sono state interlocuzioni tra lo stesso Collura e l’assessore Terenziano Di Stefano. L’intenzione è di procedere ad affidare la progettazione esecutiva entro dicembre.