Montelungo oltre l’abbandono, c’è chi investe nel futuro: ora tocca alle istituzioni

Gela. Il parco di Montelungo ospita già un’azienda che coltiva piante officinali e potrebbe accogliere anche un turismo esperienziale per la varietà della vegetazione trascinando attività sportive come il turismo a piedi e le pedalate lente.

Il vicesindaco, Terenziano Di Stefano, ha mostrato interesse per uno sviluppo naturale del parco e, dietro suo suggerimento, la commissione consiliare Affari generali, presieduta da Salvatore Incardona, ha dato il via libera al regolamento del parco da sottoporre all’assise civica per il definitivo parere, in prospettiva del più corposo finanziamento da cinque milioni di euro che il Ministero dell’Interno potrebbe riconoscere al progetto di riqualificazione presentato dall’amministrazione comunale.

Secondo Paolo Scicolone, consulente alimentare, ci sarebbero aziende del territorio pronte ad utilizzare le materie prime del parco per avviare produzioni doc a chilometro zero, come un formaggio alla canapa o liquori alle erbe, si parla di pilates al tramonto.