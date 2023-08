Morgana “Felice per successo 1° campionato regionale di Beach Soccer”

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto a Modica, dal 11 al 13 agosto 2023, il primo Campionato regionale di beach soccer organizzato e voluto dal Comitato regionale Sicilia della FIGC-LND in collaborazione con il Comune di Modica. L’evento al quale hanno partecipato otto squadre maschili e tre femminili si è svolto nella spiaggia di Marina di Modica con una partecipazione di pubblico straordinaria. Come più volte sottolineato: la possibilità di far seguire le partite di beach senza realizzare tribune, ma con un contesto all’americana e a due passi dal mare, ha costituito il vero valore aggiunto della manifestazione.L’evento ha ottenuto l’importante contributo del Comune di Modica ed è stato realizzato con la collaborazione del Dipartimento Beach Soccer, della Delegazione Regionale della LND di Beach Soccer, della Delegazione provinciale di Ragusa e della società I Soci.In tale senso significativamente importante è stata la collaborazione dell’A.I.A. che ha curato anche i briefing tecnici con le squadre partecipanti.Hanno partecipato otto squadre maschili (Uniscuoleitalia.it Vittoria, Catania Beach Soccer, Scicli Samer Sport, Catania Vintage Trilogy BS, Spartani Vittoria, ASD Ispica, Città di Modica e Qualat Beach Soccer) e tre femminili (Scicli, Vittoria e Pol. Iccarense) che in tre giorni di incontri intensi si sono confrontati per la vittoria finale. Alla fine ha vinto il torneo la società Uniscuoleitalia.it Vittoria che ha prevalso rispetto al Catania Beach Soccer mentre nel femminile ha prevalso lo Scicli sul Vittoria.Grande soddisfazione del presidente Sandro Morgana: “Sono particolarmente felice per il risultato di partecipazione e di successo di pubblico e critica riscosso dal 1° Campionato Regionale di Beach Soccer. E’ intendimento del Comitato Regionale continuare nel segno di un impegno che deve rivolgere uno sguardo attento a tutte le discipline facenti parte dell’attività della LND in un contesto che deve vederci sempre protagonisti ed innovatori. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco di Modica Maria Monisteri, alla quale mi lega un rapporto di affettuosa amicizia, per lo straordinario contributo e per la partecipazione che ha assicurato unitamente all’Assessore allo sport ed a tutta l’Amministrazione Comunale”. “Un ringraziamento al componente del Dipartimento Beach Soccer Fabio Nicosia ed alla società I Soci che hanno collaborato con impegno e determinazione. Oggi più che mai sono convinto che l’aver voluto Fabio Nicosia al Dipartimento B.S. è stata una scelta appropriata che darà benefici anche al sistema Regionale di Beach. Sistema regionale che vuole come delegato Mario Porretta che si è impegnato al massimo per ottenere questo importante risultato e che, in considerazione della impossibilità ad essere presente, mi ha rappresentato egregiamente.Un grazie, infine, a Gino Giacchi, agli arbitri ed a tutte le società che hanno creduto in questo progetto e ci hanno seguiti con fiducia e convinzione” conclude.

– foto: ufficio stampa Lnd – (ITALPRESS).