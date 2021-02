Morsa Covid si allenta, 18 positivi ma 50 guariti in città: gelese in terapia intensiva

Gela. Cinquanta guariti e diciotto nuovi positivi al Covid, in città. Sono questi i dati rilasciati da Asp, per le ultime ventiquattro ore. Non si registrano, invece, decessi. I diciotto positivi sono tutti in isolamento domiciliare, mentre oggi si sono verificati diversi problemi organizzativi per i tamponi drive-in, a Brucazzi. Un paziente di Gela è stato però trasferito in rianimazione, mentre un altro ha lasciato la degenza ordinaria.