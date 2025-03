Morselli e M5s con una visione condivisa, disamina interna sulla programmazione

I pentastellati hanno fatto una disamina sul percorso che dovrà concretizzarsi, analizzando quanto portato avanti fino a oggi, anche dall’altro assessore del partito, Morgana. È probabile che questi incontri possano essere periodici. Morselli ha in mano diverse deleghe, anche di peso, dal turismo ai beni culturali e fino all’attuazione del protocollo di intesa del 2014, con le compensazioni Eni. C’è poi il capitolo, piuttosto eterogeneo, dei finanziamenti e della nuova programmazione 2021-2027. Avere riferimenti precisi in consiglio comunale ma soprattutto in Regione e a Roma, con i parlamentari Di Paola, Lorefice e Damante, può essere una via in più in un processo amministrativo che i pentastellati vogliono combinare con il progetto per la città del sindaco Di Stefano, a più riprese supportato proprio dai vertic del partito.