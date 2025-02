Morselli è assessore, “un’alleanza costruita da mesi”: Di Stefano, “nessun altro ingresso in giunta”

“Mi è dispiaciuto che qualcuno in questi giorni abbia dimenticato il tanto lavoro fatto – ha detto ancora – ho lasciato tredici opere pubbliche da avviare, compreso il lungomare Federico II di Svevia. Voglio ripartire da quanto già fatto, seguendo tutte le linee di finanziamento, senza dare false illusioni alla città. La coperta è corta. Sarà importante essere assistita da un valido segretario generale, come il nostro”. Il neo assessore ha confermato il rapporto e la stima politica verso Di Paola. “Attraverso il suo sostegno potemmo fare molto – ha riferito – c’è un dialogo a trecentosessanta gradi. Voglio dialogare anche con le forze di opposizione”. “Si rafforza l’azione amministrativa che non è mai stata fermata – ha indicato il primo cittadino – non ci saranno altri ingressi in giunta”. Il sindaco, come abbiamo riferito, chiude di fatto la fase di riassetto del suo governo cittadino, ribadendo che l’alleanza tende allo schieramento di centrosinistra e civico.