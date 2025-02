Morselli in giunta, confermato il rientro in municipio: ancora contatti tra Di Stefano e Scerra

I fronti sono diversi e il sindaco Di Stefano non si è mai nascosto. I contatti ci sono inoltre con il gruppo politico dell’ex candidato a sindaco, già consigliere comunale, Salvatore Scerra. Anche il suo nome per mesi è stato oggetto di valutazioni strategiche rispetto a un ingresso in giunta, sempre legato agli accordi elettorali. Forse, la prossima settimana il sindaco potrebbe incontrare lo stesso Scerra e chi lo sostiene. Non ci sono partiti in questo frangente a tracciare i contorni. Scerra è stato alla testa di “Alleanza per Gela”. Alle amministrative ha corso come candidato a sindaco fuori dal centrodestra, sua area di appartenenza. L’obiettivo del ballottaggio non è stato raggiunto ma l’ex consigliere comunale, a urne chiuse per il secondo turno, ha dato conferma di un accordo che lo ha portato a sostenere elettoralmente il sindaco Di Stefano. L’abbraccio tra i due, in corso Vittorio Emanuele, nei pressi delle rispettive sedi elettorali mentre arrivava l’ufficialità dell’elezione di Di Stefano, ha segnato i momenti più concitati del successo dell’attuale sindaco. Il primo cittadino ha parlato senza remore dell’intesa raggiunta con Scerra. A questo punto, potrebbe riaprirsi l’opzione dell’ex candidato a sindaco nella squadra di governo della città. Non filtrano cronoprogrammi precisi. In consiglio comunale, attraverso la lista a sostegno di Scerra, è arrivata l’avvocato Antonella Di Benedetto, attualmente indipendente. Si sta muovendo tra le fila dell’opposizione. Bisognerà successivamente capire se un eventuale ingresso di Scerra in giunta possa incidere sulle scelte del consigliere. Sono comunque scenari da approfondire e che potrebbero ridefinire abbastanza il volto del “modello Gela”.