Morselli lascia il consiglio, rimane assessore: all’assise civica Marina Greco

Gela. Avvicendamento in casa “Un’Altra Gela”, la lista ammiraglia del sindaco Lucio Greco. Nelle scorse ore, l’assessore Romina Morselli ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere. Manterrà tutte le deleghe assessoriali. Non ricoprirà più il doppio ruolo. Al suo posto, all’assise civica, farà ingresso la prima dei non eletti, Marina Greco. L’assessore Morselli potrà dedicarsi interamente ad un assessorato tra i più complessi, reso ancora più ostico dalla carenza di personale e da dirigenti che sono ai minimi. Di fatto, tra i banchi entra un’esponente di fiducia del sindaco Greco, che va a rafforzare il suo gruppo e che dovrà anche fare quadrato con una maggioranza in cerca di stabilità, anzitutto numerica. A questo punto, il posto di Morselli in giunta è sempre più saldo. Già da qualche tempo l’assessore meditava la scelta, che ora favorisce anche una maggiore chiarezza negli assetti del governo cittadino.