Morselli, “minimizzano la visita di Falcone per nascondere la spaccatura del centrodestra”

L’assessore Morselli ma anche il sindaco Lucio Greco (ieri presente) e ancora il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e l’assessore Salvatore Incardona, da tempo non nascondono di rifarsi a Falcone, pur senza un’appartenenza al gruppo di Forza Italia. “Quella di ieri è stata una manifestazione importante, partecipata, una festa per l’assessore Falcone, che non meritava polemiche”, precisa Morselli. La titolare dei lavori pubblici non ha ancora deciso se sarà in campo per le amministrative. Non ci sarà un progetto per un mandato bis del sindaco Greco e questo è già un dato acquisito, pure dalla stessa Morselli. “Contatti? Non ho contatti – conclude – so di appelli che arrivano ma preferisco non intervenire. Rimangono appelli e basta. A breve deciderò. Il quadro è confuso. Non mi sento proprio a mio agio. Prenderò una decisione definitiva, anche se dovesse essere di non ricandidarmi”. Le richieste, in questo periodo, le sono arrivate sia dalla coalizione di Di Stefano sia da quella di Scerra.