Morselli, “monitoraggio continuo sui progetti finanziati”: Urega chiude iter Porta Vittoria

Gela. Il monitoraggio è quotidiano, su tutte le procedure che vanno sbloccate. Negli uffici del settore lavori pubblici, il neo assessore Romina Morselli e i tecnici, ad iniziare dai rup, stanno tentando si superare una stasi che ha di fatto bloccato diversi progetti, già finanziati soprattutto con il programma del “Patto per il Sud”. “Ogni giorno – dice l’assessore – ci stiamo concentrando su questo versante. Domani, è in programma un incontro con il rup che segue i progetti di riqualificazione di via Ventura e via Martinica. Ci sono aspetti da verificare, prima di arrivare all’avvio dei cantieri. Stiamo lavorando anche su “Una via tre piazze” e attendiamo un parere dalla soprintendenza. Per il secondo tratto del lungomare, invece, ci sono da risolvere questioni che riguardano gli ex lidi “Conca d’oro”, “Eden” e “La Conchiglia”, che ricadono in aree demaniali. Forse, al momento, è la procedura che necessita di più approfondimenti”. L’assessore e i tecnici insistono su quelle che ormai sono chiaramente delle criticità e che non riguardano solo i cantieri da avviare, ma anche quelli già partiti, che vanno a rilento. “Il monitoraggio su tutti questi progetti – dice ancora l’assessore – è una priorità anche del sindaco. C’è un buon dialogo con i dipendenti e c’è voglia di andare avanti”. Quella attuale, anzitutto per un settore come i lavori pubblici, è una fase molto delicata. L’addio del predecessore dell’assessore Morselli, l’ingegnere Giovanni Costa, è stato politicamente plateale. Lo stesso Costa si è congedato con un documento finale, che riassume tutte le “incompiute” che pesano sulle spalle dell’amministrazione comunale. Bisognerà dare stabilità sul fronte della burocrazia comunale. Il dirigente Antonino Collura, in attesa che il sindaco dia seguito agli impegni assunti, è attualmente in ferie, così come altri due dirigenti, con l’ingegnere Grazia Cosentino che ormai sembra aver deciso di lasciare il municipio.