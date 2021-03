Morselli, “pulizia lungomare è programmata, strane le denunce di qualche consigliere”

“Vengono effettuati lavori di pulizia praticamente giornalieri – aggiunge Morselli – e trovo strano che qualche consigliere denunci sporcizia e degrado, all’indomani del fine settimana, e proprio poche ore prima dell’intervento già programmato in quella stessa zona. Spero che non ci siano informazioni che vengono condivise con consiglieri, soprattutto se dovessero giungere dai diretti interessati o da operatori. Spero che anche la Ghelas, eventualmente, eviti questo tipo di situazioni. Sono fiduciosa, perché l’amministrazione opera per garantire anche la pulizia di quel tratto del lungomare, come fa nel resto della città”.