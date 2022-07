Mortale a Caposoprano, corpo del diciassettenne Rocco Bellia restituito alla famiglia

Gela. Ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì, in un tratto di via Manzoni, a Caposoprano. Per il diciassettenne Rocco Bellia non c’è stato niente da fare. Il decesso è avvenuto sul colpo e i soccorritori hanno solo potuto accertare quanto accaduto. Il corpo, nelle scorse ore, è stato restituito alla famiglia, straziata per la perdita del giovane, che era in sella ad uno scooter 125, sul quale viaggiava anche un coetaneo.