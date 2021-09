Morte Fecondo, fissato appello: imprenditore ha impugnato la condanna

Gela. Morì per le gravi ferite riportate dopo la caduta dal tetto di uno dei capannoni della zona industriale ex Asi di Brucazzi. L’operaio sessantaquattrenne Giuseppe Fecondo spirò all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Lo scorso gennaio, per quei fatti, in primo grado è stato condannato l’imprenditore Davide Catalano, titolare della Cimet, azienda che aveva ingaggiato Fecondo. L’operaio arrivava da una lunga esperienza nell’indotto della fabbrica Eni. E’ stato fissato il giudizio di appello. In aula, si andrà ad ottobre. La difesa di Catalano ha impugnato la condanna. Al termine del dibattimento di primo grado, l’imputato è stato condannato ad un anno e sei mesi di detenzione, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale riconosciuta ai familiari della vittima, per un ammontare di 30 mila euro. Alle parti civili è stato riconosciuto anche il diritto al risarcimento dei danni. Secondo gli investigatori, sarebbero mancate le necessarie misure di sicurezza, anche quelle che avrebbero potuto evitare o attutire le conseguenze dell’incidente. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’imprenditore avrebbe cercato di mutare lo stato dei luoghi, che poi si presentò agli investigatori. La difesa, sostenuta dall’avvocato Fabrizio Ferrara, ha invece respinto le contestazioni, sostenendo che nell’area dei lavori, che sarebbero dovuti partire per collocare pannelli fotovoltaici, c’erano tutte le condizioni previste dalle norme.