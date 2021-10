Morte Fecondo, partito giudizio di appello: “Confermare condanna ad imprenditore”

Gela. La condanna, pronunciata in primo grado nei confronti dell’imprenditore Davide Catalano, titolare della società Cimet, va confermata. La richiesta, davanti ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, è arrivata dalla procura generale. L’imputato è accusato di omicidio colposo, per i fatti che portarono alla morte dell’operaio sessantaquattrenne Giuseppe Fecondo. Precipitò dal tetto di un capannone, in contrada Brucazzi, mentre effettuava, per conto della Cimet di Catalano, primi interventi finalizzati all’installazione di un sistema fotovoltaico. Le ferite riportate dalla vittima, da poco ingaggiato, si rivelarono fatali. La difesa dell’imprenditore, sostenuta dall’avvocato Fabrizio Ferrara, ha impugnato la condanna di primo grado, rivolgendosi ai giudici di appello. Al termine del dibattimento di primo grado, Catalano è stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale riconosciuta ai familiari della vittima, per un ammontare di 30 mila euro. Per il legale che lo rappresenta, però, non ci sarebbe un legame diretto tra la morte di Fecondo e il ruolo dell’imprenditore, che avrebbe rispettato tutti gli obblighi in tema di sicurezza. Ricostruzione che non venne accolta in primo grado e ora la procura generale ha chiesto la conferma della pronuncia già emessa dai giudici del tribunale di Gela. I legali di parte civile, che rappresentano i familiari dell’operaio morto, a loro volta hanno concluso per la conferma della condanna, ma ritenendo che la stessa decisione debba toccare anche alla Cimet, per la quale in primo grado era stata esclusa una responsabilità (l’azienda è rappresentata dall’avvocato Francesco Giocolano).