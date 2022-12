Morte Iacona a Timpazzo, verso riunione dei due procedimenti penali

Gela. Si attenderà che possa essere completata la fase dell’udienza preliminare nel procedimento “gemello” legato alla morte dell’operaio Rocco Iacona. Il collegio penale del tribunale, questa mattina, ha disposto un rinvio piuttosto lungo rispetto invece al dibattimento aperto nei confronti di Graziano Alecci, accusato di omicidio colposo perché manovrava la pala meccanica che travolse Iacona, mentre erano in corso lavori all’interno della discarica Timpazzo. In questo modo, si andrà verso la riunione dei giudizi. La procura, attraverso il pm Mario Calabrese, ha comunicato che c’è stata la firma della richiesta di rinvio a giudizio per i coinvolti nell’altro filone di indagine. Va però ancora fissata e celebrata l’udienza preliminare e così si è optato per un rinvio più lungo del dibattimento in corso. L’operaio imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Cascino.