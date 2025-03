Morte Loris, affidato incarico per gli accertamenti tecnici: sarà ricostruita la dinamica dell’incidente

Nel capoluogo, infatti, Loris ha perso la vita, dopo un trasferimento d’urgenza, a seguito del progressivo peggioramento delle sue condizioni. In settimana, verrà affidato l’incarico a un altro esperto, che si occuperà delle operazioni autoptiche. La procura palermitana focalizza l’attenzione pure su eventuali responsabilità mediche, anche se al momento il fascicolo aperto è contro ignoti. Gli accertamenti sul corpo del bambino serviranno ad acquisire elementi circa le possibili cause di un decesso che ha sconvolto l’intera città. Il sostituto procuratore palermitano Giulia Beux ipotizza l’omicidio colposo e la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario. Inoltre, l’omicidio stradale per i due occupanti della vettura.