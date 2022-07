Morte Roberto Savasta, Moncada: “Servono misure sicurezza, è un diritto dei lavoratori”

“Ci stringiamo al dolore della famiglia del giovane niscemese Roberto Savasta, tragicamente morto a causa di un incidente sul lavoro. E’ caduto da un’impalcatura di un cantiere dell’ennese, per cause sicuramente da accertare – dice il segretario Rosanna Moncada – ma non possiamo non esprimere tutta la nostra rabbia per l’ennesima morte di un lavoratore. Non ci stancheremo mai di ribadire e di pretendere che servono concrete misure di sicurezza, di prevenzione e di formazione sul lavoro. La sicurezza è un diritto conquistato dai lavoratori ed è la condizione Irrinunciabile per un paese civile, per la dignità e la qualità del lavoro. Non si può morire di lavoro e sul lavoro. Senza sicurezza non si può lavorare”.