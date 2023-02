Morte Romano, in appello alcuni familiari rinunciano alla costituzione: giudizio va avanti

In primo grado, il collegio penale del tribunale di Gela ha disposto un anno e otto mesi per Bernardo Casa, Fabrizio Zanerolli, Nicola Carrera, Marco Morelli, Alberto Bertini, Patrizio Agostini, Sandro Iengo, Rocco Fisci e Serafino Tuccio. Un anno e sei mesi per Mario Giandomenico, Angelo Pennisi e Vincenzo Cocchiara. Infine, un anno e quattro mesi a Salvatore Marotta (tutte con pena sospesa). Le uniche assoluzioni furono decise per le posizioni di Guerino Valenti, Fabrizio Lami e Ignazio Vassallo. Le difese che hanno avanzato i ricorsi in appello mettono in discussione le conclusioni alle quali si pervenne e ritengono che non ci furono anomalie. Secondo questa linea, vennero rispettate le prescrizioni dei piani di sicurezza. I legali dei manager e dei tecnici di Eni escludono collegamenti tra quanto accaduto e le funzioni svolte dai loro assistiti. Alle società, in relazione alle responsabilità amministrative, in primo grado fu imposto il pagamento di trecento quote (da 500 euro). Decisione che tocca Eni, Cosmi Sud, Pec srl e Sg Sertec.