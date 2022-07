Morte Savasta, Di Cristina: “Il valore del lavoro non può prevalere su quello della vita”

“Il lavoro è uno strumento di affermazione delle persone, non un gioco d’azzardo, potenzialmente letale, sono parole del presidente della Repubblica Mattarella che meritano un salto di qualità e di riflessione sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro, quando c’è – aggiunge il segretario dem – il valore della vita e della dignità sono da custodire sempre e per questo non bastano leggi e protocolli, serve una dimensione d’impresa e del lavoro. Come ha ricordato anche la Cei, la vera ricchezza da tutelare devono essere le persone. Chi non lo comprende ancora, aggiungo io, non può farla franca”, conclude.