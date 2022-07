Morti alle “Acciaierie venete”, ferito anche operaio gelese: altri due rinvii a giudizio

Gela. In attesa che il dibattimento entri nelle fasi principali, il gup del tribunale di Padova ha disposto altri due rinvii a giudizio, per i fatti che quattro anni fa portarono alla morte di due operai, che lavoravano nello stabilimento di “Acciaierie venete”. Persero la vita Sergiu Todita e Marian Bratu e rimase gravemente ferito l’operaio gelese David Di Natale, che riportò ustioni profonde. Una colata di acciaio fuso fuoriuscì per il cedimento di una siviera. Lo scorso anno, fu disposto il rinvio a giudizio di Alessandro Banzato e Giorgio Zuccaro, presidente e direttore di “Acciaierie Venete”; Dario Fabbro, che nel 2018 era presidente di “Danieli Centro Cranes spa”; Giampietro Benedetti e Giacomo Mareschi Danieli, presidente e amministratore delegato di “Danieli officine meccaniche”; Vito Nicola Plasmati legale rappresentante della “Hayama Teac Service” (per lui l’accusa è lesioni colpose). Come responsabili civili, sono state chiamate nel giudizio anche le aziende. Le famiglie dei due operai deceduti hanno ottenuto risarcimenti e hanno rinunciato alla costituzione di parte civile. Risarciti anche la Fiom Cgil e l’Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro.