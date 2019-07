Morti e malati, Corrao coinvolgerà Commissione Ue: Arancio chiede audizione

Gela. Sanità latente e impennata di decessi. L’indice è puntato contro la contaminazione delle falde acquifere e la presenza pesante di inquinamento. E’ quanto emerso dal rapporto dello studio Sentieri sullo stato di salute dei cittadini di Gela e di altri 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche. Secondo l’eurodeputato Ignazio Corrao, che chiede un intervento al parlamento Europeo mirato alla tutela delle popolazioni colpite e abbandonate, con una lunga lista che oltre Gela annovera Biancavilla, Milazzo, Priolo, e altri due siti industriali in Sardegna, “ci sono circa 12 mila morti in più rispetto alle attese”. Il dato allarmante lascia presupporre una vera e propria strage. Il grillino Corrao è convinto che Gela rientra tra quelle aree caratterizzate da una catastrofe ambientale, con una sanità resa invisibile per l’assenza della possibilità di accedere alle cure. L’europarlamentare, esponente del Movimento 5 stelle, promette di accendere i riflettori sulla questione, sottoponendo una interrogazione alla nuova Commissione Ue, per sollecitare la necessità di intervenire con priorità e fermare questa strage silenziosa a danno dei cittadini che risiedono nel perimetro delle aree incriminate e identificate con l’acronimo Sin. Secondo Corrao, urge maggiore attenzione e impegno finanziario per contrastare quella ingiustizia dilagante che sfocia nella morte silente di troppi cittadini.