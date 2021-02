Morto gelese ricoverato per Covid, padre Mattina invece sta vincendo la battaglia

Gela. Non ce l’ha fatta un uomo di 46 anni, gelese, che era ricoverato in terapia intensiva, al “Vittorio Emanuele”. Il Covid l’ha stroncato, senza lasciargli possibilità. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore ed è stato confermato dai sanitari del nosocomio di Caposoprano. Lascia moglie e figli. Una notizia che arriva in una fase di calo del contagio in città. I sanitari in prima fila contro il Covid sono però riusciti a raggiungere un risultato, per tanti straordinario.