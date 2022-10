Morto il pensionato investito da un mezzo pesante in via Venezia, troppo gravi le ferite

Gela. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. E’ morto Vincenzo Salemi, il pensionato investito da un tir, questa mattina, su un tratto di via Venezia. Era stato trasferito in elisoccorso al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Era già intubato e in coma farmacologico. Pare che abbia cessato di vivere in sala operatoria.