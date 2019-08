Morto in mare a Tenutella, forse vittima di un malore: la moglie salvata e trasportata in ospedale

Gela. Emergono i primi particolari sulla morte del bagnante recuperato in mare, in contrada Tenutella. L’uomo, il quarantunenne Michele Marotta di Riesi era in acqua insieme alla moglie. La donna è stata però salvata dai bagnini del complesso turistico “Sikania”, per poi essere trasferita all’ospedale di Licata. I bagnini, invece, non hanno potuto fare nulla per l’uomo. Non si esclude che possa essere stato stroncato da un malore. Il personale del servizio 118 ne ha accertato il decesso e le verifiche sono state avviate dai militari della capitaneria di porto.