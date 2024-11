Morto Quincy Jones, il produttore di “Thriller” di Michael Jackson

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Quincy Jones, uno dei maggiori protagonisti della musica pop americana per oltre mezzo secolo. Aveva 91 anni e se ne andato tra l’affetto dei suoi familiary nella sua villa di Bel Air a Los Angeles. A darne notizia il suo agente Arnold Robinson che non ha specificato la causa del decesso. Jons, come produttore, ha realizzato l’album più venduto di tutti i tempi, “Thriller” di Michael Jackson, oltre ad altri due suoi album come “Off the Wall” del 1979 e Bad dell’87. E’ stato anche un prolifico arrangiatore e compositore di musica per film. A partire dalla fine degli anni ’50, ha portato la mobilità sociale e professionale a un nuovo livello nell’arte popolare nera. Tra le sue collaborazioni anche quelle negli anni ’50 e ’60 con Frank Sinatra e Count Basie e poi con Aretha Franklin, Donna Summer e Miles Davis. Tra le sue produzioni di maggior successo “We are the World” del 1985, il brano cantato per beneficenza da alcuni dei più famosi musicisti come Lionel Richie, Smokey Robinson, Kenny Rogers, Diana Ross, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tina Turner. Dionne Warwick. Ha prodotto anche la serie televisiva “Willy il principe di Bel-Air” con Will Smith. Quincy Jones nella sua lunghissima carriera ha vinto anche 28 Grammy.Foto: IPA Agency(ITALPRESS).