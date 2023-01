Mostra, museo del mare e lavori in corso, Incardona: “Chiederemo tavolo con tutte le parti”

Gela. I tempi per la conclusione dei lavori del nuovo museo del mare ma anche un cronoprogramma preciso per i cantieri del museo regionale di Molino a Vento e l’eventuale possibilità di prolungare ulteriormente l’esposizione della nave greca. Sono queste le priorità che l’amministrazione comunale si è posta. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Salvatore Incardona, già in settimana, hanno avuto contatti con gli uffici dell’assessorato regionale ai beni culturali. “Abbiamo sentito anche la soprintendenza e il direttore del parco archeologico – dice Incardona – ci siamo attivati da subito. Per noi, è una priorità fare in modo che ci sia continuità nell’esposizione della nave greca e non si perdano occasioni”. L’assessore risponde in questo modo alle richieste che iniziano ad arrivare dai cittadini. “A partire da lunedì mattina chiederemo un tavolo operativo tra tutte le parti, in modo da dare ai nostri cittadini notizie quanto più dettagliate sui tempi relativi alla costruzione di queste opere e su un’eventuale proroga della mostra di Ulisse. L’amministrazione comunale intende preservare il patrimonio artistico e culturale delle nostra città, confermando l’importanza storica di Gela in tutto il mondo”, conclude Incardona.