Mostra nave greca, Casciana: “Sia l’inizio di un percorso, città ritrova le sue origini”

Gela. Da operatore del settore ha anche collaborato con i ricercatori che studiano i fondali locali, alla ricerca di un passato che con la nave greca segna una tappa fondamentale. Il capogruppo di “Liberamente” Vincenzo Casciana pone molte speranze nel buon esito della mostra sul mito di Ulisse, che per la prima volta consentirà l’esposizione in città dei resti della nave arcaica. “Abbiamo sempre creduto che la valorizzazione dei nostri tesori archeologici fosse fondamentale per l’identità e lo sviluppo del territorio. La nave arcaica, la più antica imbarcazione greca mai riportata alla luce fino ad oggi, è un’eccezionale testimonianza sia dell’intensità politico-commerciale dei rapporti tra i popoli del Mediterraneo, sia della qualità tecnica di realizzazione di una imbarcazione di diciassette metri. Verrà esposta nell’area archeologica di Bosco Littorio, per la fruizione da parte del pubblico non solo siciliano, in una struttura espositiva provvisoria”, spiega il presidente della commissione urbanistica. “Un’iniziativa di grande valore culturale, con reperti incomparabili e importanti per un evento di respiro internazionale che rappresenterà una tappa attrattiva per i turisti di tutti il mondo, che nei prossimi mesi potrebbero convergere in città, per assistere ad una straordinaria testimonianza dell’antichità. Sarà quindi possibile osservare da vicino la struttura portante dell’imbarcazione, databile tra il VI e il V secolo a.C. – aggiunge – e successivamente tutta la nave, dopo che sarà interamente ricostruita e farà bella mostra, in maniera permanente, nella sua struttura completa, nel nuovo museo di Bosco Littorio. Il modello di questa mostra verrà concepito come prologo alla futura apertura del museo e ricalcherà l’evento intitolato Ulisse”.