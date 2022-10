Mostra nave greca, Greco scrive a Schifani: “Prorogare durata, occasione irripetibile”

Gela. La mostra con i resti della nave greca va prolungata almeno per tutto l’anno in corso, in attesa che il nuovo museo del mare diventi fruibile. Il sindaco Lucio Greco, dopo i vari appelli giunti da cittadini e parti politiche, ha scritto al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessorato, allo soprintendenza e al direttore del parco archeologico. Nella missiva, il sindaco fa riferimento ai flussi in aumento dei turisti che arrivano in visita e alle importanti ricadute per la città. “Un’occasione irripetibile e assai importante”, così scrive il primo cittadino.