Moti contro i piemontesi: pugnalatori tra le strade di Palermo

Gela. La Sicilia, subito dopo l’unificazione del regno d’Italia, si accorge che i dittatori Savoia, sono peggio della dittatura Borbonica che avevano combattuto e per ripristinare un nuovo Stato democratico, bisognava combattere i tiranni Savoia. Quello che succede, la notte del primo di ottobre del 1862 a Palermo, ha questo obiettivo. Provocare le reazione dello Stato Savoiardo con la relativa contro reazione dei siciliani per cacciare i piemontesi dall’isola: Quella notte, 13 persone con in tasca un coltello a scatto con lama di 13 cm, pugnalarono 13 persone che circolavano per caso in quel posto. I pugnalatori non avevano l’ordine di uccidere, ma solo di ferire gli sventurati che capitavano, ma uno morì dissanguato: un certo Gioacchino Sollima.

L’unico pugnalatore arrestato fu un giovane, Angelo D’Angeli di Palermo, lustrascarpe di 38 anni che aveva colpito al ventre l’impiegato di dogana Antonino Allitto. Messo alle strette dalla polizia, fece i nomi di tutti i pugnalatori e anche della persona con cui aveva avuto i primi contatti, un certo Gaetano Castelli, il nome del mandante lo fece al Procuratore del re e si trattava di Guido Giacosa e il processo ebbe iniziò l’8 gennaio del 1863. L’accusa fu sostenuta da Guido Giacosa, piemontese e procuratore del re.

Le persone che assoldarono il D’Angeli furono: Gaetano Castelli, Giuseppe Calì e Massimo Pasquale che avevano pagato gli assalitori 3 tarì al giorno.