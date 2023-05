Motobarca di “Archimede” affondò al porto isola, accuse ad ex operatore: è a processo

Per i difensori dell’imputato, gli avvocati Maurizio Cannizzo e Fabio Cipolla, non ci sono riscontri concreti per ritenere che possa sussistere un collegamento tra quanto accaduto e l’operatore che era di turno. Anche la collocazione dei mezzi non darebbe certezze. Sono stati chiesti ulteriori ragguagli al testimone anche da parte della procura, in aula con il pm Lucia Caroselli. Il mezzo affondato perse anche del gasolio e fu necessario l’intervento del servizio antinquinamento. In fase di indagine venne archiviata la posizione di un altro operatore della società, che inizialmente era a sua volta accusato dei fatti del “Liberante”. Tra le ipotesi avanzate dagli inquirenti, anche quella che l’affondamento fosse dovuto a possibili dissapori tra lavoratori e vertici societari, ma i difensori dell’imputato escludono contrasti di questo tipo. In aula saranno sentiti altri testimoni, che deporanno davanti al collegio penale presieduto dal giudice Miriam D’Amore.