Motocross, Samuele Zappietro ipoteca il podio all’Hi-Fly di Carlentini

Il portacolori del team “Conti 31 School off road” in gara 1 si è reso protagonista di una brutta partenza che lo ha costretto a rimontare dalla decima casella, dopo la prima curva. Sotto la bandiera a scacchi è transitato in terza posizione. Stesso epilogo in gara 2 dove, invece, si è ritrovata a guidare il gruppo per due tornate fino a quando ha spento il motore.

“Avevo un ottimo passo di gara – conclude Samuele Zappietro – Sono ripartito e dalla quarta posizione ho lottato a lungo per la piazza d’onore. Alla fine ho bissato il terzo posto. Sono soddisfatto perché potrò giocarmi tutto nell’ultima tappa del campionato”.