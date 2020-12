“Motopontone Trinacria è pericoloso”, capitaneria dispone interdizione banchina nord

Gela. Il motopontone “Trinacria”, inattivo ormai da anni e ancora ormeggiato al porto rifugio, continua ad essere considerato un vero pericolo, anche per la precaria tenuta strutturale, accertata nel corso di recenti sopralluoghi effettuati non solo dai militari della capitaneria di porto ma anche dall’amministrazione comunale. Circa un mese fa, è stata emessa una nuova diffida, inoltrata al proprietario, con la quale si prevede l’obbligo della messa in sicurezza, anche se le autorità guardano all’eventuale demolizione del natante. La situazione ha convinto il comandante Giuseppe Donato a firmare un nuovo provvedimento, che stabilisce l’interdizione, per circa 170 metri, della banchina nord del porto rifugio, ad iniziare dall’intersezione con quella di levante. Interdire solo l’area di ormeggio del motopontone non è stato ritenuto sufficiente, anche a salvaguardia dell’incolumità di chi si trovasse a transitare.