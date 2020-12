Motopontone “Trinacria” mai messo in sicurezza, c’è giudizio: “Mancati interventi”

Gela. Solo pochi giorni fa, il sindaco Lucio Greco, i tecnici comunali e i militari della capitaneria di porto hanno effettuato un sopralluogo al porto rifugio, parlando della necessità di interventi, anche di bonifica. Fra questi, la rimozione del motopontone “Trinacria”. Fermo da anni e pare mai messo in sicurezza, viene considerato pericoloso, anche da un punto di vista ambientale. Sui mancati interventi si sta inoltre tenendo un procedimento giudiziario. A processo, è finito il proprietario del natante. Non avrebbe dato seguito ai provvedimenti, emessi anche dalla capitaneria di porto. In aula, davanti al giudice Eva Nicastro, sono stati sentiti un militare della stessa capitaneria e un tecnico del Registro italiano navale. Secondo quanto spiegato dai testimoni, il motopontone sarebbe stato disarmato diversi anni fa, dopo gli ultimi lavori eseguiti nel 2010. Non ci sarebbe più stato il rinnovo delle autorizzazioni. Durante sopralluoghi a bordo sarebbero stati trovati materiali di risulta e ci sarebbero ancora idrocarburi, con il rischio di gravi perdite in mare, già denunciato solo qualche tempo fa dall’associazione “Aria Nuova”.