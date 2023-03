“Motor Happines Day”, inclusione e promozione del benessere sociale

Gela. Il “Motor Happiness Day, si pone l’obiettivo di creare sinergia e interazione tra appassionati del mondo motoristico , professionisti del settore della comunicazione e associazioni che si occupano di sociale. Un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come l’inclusione delle persone con disabilità e il disagio sociale. L’evento che si terrà il 26 marzo, dalle ore 10.00 al tramonto, sul lungomare di Gela rotonda ovest Macchitella, prevede una serie di attività con l’obiettivo di creare un’atmosfera di festa e di condivisione.

“ Dopo un lungo periodo in cui ci siamo privati degli eventi di aggregazione abbiamo deciso di creare un evento è comunitario in primis- ha dichiarato l’organizzatore dell’evento Andrea Tandurella -tutto nasce dalla passione per i motori che condivido da sempre con Sergio Bovì ,dal mio lavoro e dal mio impegno nel mondo del volontariato e del sociale. Gli attori protagonisti diventano gli elementi stessi dell’evento per dare la possibilità a questi bambini che svolgeranno attività esperienziale diversa da quella che svolgono normalmente in associazione ,in più saranno accompagnati dalle famiglie che ricordiamo bene, non devono mai sentirsi sole o abbandonate.