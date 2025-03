Motta vuole la miglior Juve “Atalanta forte, dovremo dare il massimo”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un’ottima settimana, ho visto i ragazzi molto bene in allenamento. Quelli che ci saranno sono pronti a fare una grande partita contro un’avversaria forte che sta bene, con tanti giocatori forti”. Così Thiago Motta, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta di Gasperini, in programma domani all’Allianz Stadium alle 20.45.

In caso di successo i bianconeri aggancerebbero al terzo posto proprio i bergamaschi: “Se è una partita decisiva? Siamo concentrati, sappiamo il livello del nostro avversario – ha aggiunto Motta -. Dovremo essere al nostro massimo per competere con loro. Dobbiamo avere il focus solo sulla gara, mettendo in campo tutto ciò che abbiamo dentro per ottenere la vittoria. Non pensiamo ad altro se non all’Atalanta, non dobbiamo perdere energie su altre cose”.

Poi sugli infortunati: “Domani non ci saranno Rouhi, Bremer, Milik, Cabal, Douglas Luiz, Conceicao e Savona”. Motta sa bene le grandi insidie che nasconde questa sfida, ma ha grande fiducia nel suo gruppo: “Loro sono una squadra molto particolare. Pressano in avanti sull’uomo e vanno forte, ma hanno anche la capacità di cambiare nelle marcature, una lettura non facile durante la partita. Giocano molto bene a calcio e lo abbiamo visto negli ultimi minuti della gara d’andata. Hanno aggressività e non ti permettono di giocare, vedremo se domani faranno una gara aggressiva o presseranno anche il portiere. Ci sono tante variabili che fanno sì che siano una squadra forte. Noi dobbiamo continuare a creare occasioni da gol, sia sulle corsie che centralmente. Finchè creiamo la probabilità di vincere la partita aumenta, come dobbiamo aumentare la precisione in zona gol, ma dobbiamo insistere su questa linea. E’ dal primo giorno che i giocatori si impegnano al massimo, giocare in una squadra come la nostra è una grande responsabilità, ma se diventa un peso diamo un vantaggio all’avversario. Dobbiamo avere equilibrio, ho grande fiducia nei miei ragazzi”.

Motta si è anche soffermato sui singoli: “Koopmeiners l’ho sempre visto bene e ci ha aiutato in tante occasioni. Le critiche fanno parte del nostro lavoro e dobbiamo sempre continuare a migliorare, che è quello che fa lui. Col Verona è entrato molto bene ed ha fatto gol e sono contento per lui. Yildiz ha margini di miglioramento importanti, non si è mai fermato. E’ un ragazzo umile che deve continuare a lavorare come sta lavorando”.

Infine, su Gasperini, che l’ex mister di Spezia e Bologna ha avuto come allenatore da calciatore: “E’ un allenatore fortissimo, ho grande rispetto e ammirazione per lui. Non deve dimostrare più nulla, è molto competitivo, un allenatore completo che in tanti anni di carriera ha sempre fatto un grande lavoro. Con l’Atalanta sta facendo qualcosa di speciale. E’ un grande allenatore a livello nazionale e internazionale. Lo ringrazio per quello che ha fatto in un momento difficile della mia carriera dopo un infortunio, con lui ho ritrovato la voglia di giocare”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).