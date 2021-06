Movida violenta a Macchitella, Greco: “Fatti gravi, informerò prefetto e questore”

Gela. Informerà il prefetto di Caltanissetta e il questore. Il sindaco Lucio Greco è preoccupato per quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, nella movida di Macchitella. La rissa tra giovani e i feriti confermano il problema sicurezza. “Lasciano l’amaro in bocca le immagini della violenta rissa del week end a Macchitella, uno dei cuori pulsanti della movida gelese. Tanti i giovani coinvolti, qualcuno è anche rimasto ferito. Poco chiari, ma di certo futili, i motivi che hanno portato all’esplosione di una rabbia feroce e senza alcun senso. Lo Stato deve intensificare i suoi presìdi e lanciare un segnale forte – dice – per scongiurare nuovi fatti simili e tutelare chi ha il diritto di godersi una serata all’aria aperta e nei nostri locali senza rischiare di essere travolto da facinorosi in cerca di guai. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinchè individuino e puniscano i responsabili della rissa, ma non posso nascondere una profonda preoccupazione che nasce dall’allarme sociale delle ultime settimane e che merita, a mio parere, un’analisi approfondita”. Secondo Greco, quello della violenza dei giovani è un problema che non tocca solo la città, ma è fin troppo diffuso anche in altri territori.