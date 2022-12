Movida violenta, branco ferì un giovane: picchiato anche il gestore di un locale

Gela. Fu una notte di violenza, quella nella movida di quattro anni fa. Secondo i magistrati della procura, sarebbe da addebitare ad un gruppo di giovani, che prima prese di mira un coetaneo colpendolo violentemente in strada, e poi si accanì contro uno dei gestori di un locale del centro storico. Venne picchiato solo perché allertò i carabinieri, per evitare che la situazione potesse degenerare. Questa mattina, davanti al giudice Serena Berenato, è stato sentito proprio il gestore picchiato dal branco. Pur non ricordando diversi momenti di quella notte, almeno rispetto alla dinamica, ha comunque confermato di essere stato colpito a calci e pugni, in un vicolo adiacente il locale. Secondo gli inquirenti, fu punito per aver contattato i carabinieri. Anche l’altro giovane picchiato riportò conseguenze. Con il volto insanguinato, come hanno spiegato i testimoni sentiti, cercò rifugio nel locale e si chiuse in bagno. L’aggressione al gestore, invece, sarebbe avvenuta a fine serata. Tra le contestazioni mosse dai pm, c’è anche quella del furto di una bottiglia di champagne. Sarebbero stati gli stessi giovani, approfittando della notevole presenza di avventori nel locale, ad aprire un frigorifero e a portare via lo champagne.