Movida violenta e incendi, prefetto dispone rafforzamento dei controlli in città

Gela. La movida violenta ha indotto il prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani a convocare una riunione, alla presenza anche del vicesindaco Terenziano Di Stefano e delle forze dell’ordine. Di Stefano ha fatto presente che l’amministrazione non ha le necessarie forze, in termini di uomini, per presidiare tutti i luoghi della movida e le aree più critiche. Lo scorso fine settimana due risse hanno causato feriti a piazza Sant’Agostino. Il prefetto ha valutato le richieste dell’amministrazione e ha disposto un rafforzamento del numero di operatori delle forze dell’ordine, che già in questo fine settimana dovrebbero presidiare i luoghi della movida notturna. Verranno previsti anche controlli degli agenti della municipale. Si è inoltre parlato della ripresa degli incendi notturni.