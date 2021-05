Mozione disabili saltata, Incardona: “Farruggia fa populismo sui problemi della gente”

“Il consigliere Farruggia lancia sospetti, forse perché lei stessa e gli altri esponenti di opposizione, sono abituati a fare tatticismi e a far mancare il numero in aula – aggiunge il consigliere Udc – travisa il testo unico degli enti locali e fa il processo alle intenzioni. I componenti della commissione servizi sociali e bilancio non avevano alcun piano per far saltare il numero legale, anche perché la mozione verrà comunque ripresentata il mese prossimo. Al momento di trattare la mozione, già non eravamo presenti. Non si fa populismo sui problemi della gente. Anzi, dopo il monotematico, ho contattato il presidente della Consulta delle disabilità per chiedere documenti e atti e avviare la verifica su alcuni problemi, che è innegabile che ci siano. Forse, Farruggia, il Movimento cinquestelle e l’opposizione, volevano solo scatenare nuove tensioni, su un argomento molto delicato e che certamente la commissione continua a seguire con attenzione”.