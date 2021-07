Moto, Fabiano Fiaccabrino ad un soffio dal podio a Modena

Modena. Ha mantenuto le aspettative Fabiano Fiaccabrino, conquistando il suo primo quarto posto all’autodromo di Modena per la penultima tappa del Campionato italiano velocità (Civ) su Aprilia Rs 250. Il motociclista gelese, in Gara 1 ha lottato per conquistare un posto sul podio. In Gara 2 ha chiuso ottavo, forse per la troppa foga di migliorarsi.