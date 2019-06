Mura di Caposoprano patrimonio mondiale Unesco, il degrado ostacola la candidatura

L’iniziativa di rilancio dell’immagine di Gela, partendo dal sito di Caposoprano, è supportata da un comitato storico composto dall’Archeo club d’Italia, dal Rotary club, e dalla professoressa Rosalba Panvini che proprio a Gela ha seguito da vicino gli importanti rinvenimenti che hanno permesso di accendere i riflettori sull’importanza storica di Gela e dei sui reperti, a cominciare dalla nave Greca che aspetta di essere esposta nel museo del mare. L’ormai ex soprintendente ai Beni Culturali conosce bene le difficoltà economiche per il mantenimento dei siti archeologici.

Per colmare le carenze economiche e i continui tagli ordinati da Stato e Regione si potrebbe pensare, secondo l’ambasciatore, a chiedere delle royalties per l’attività di transito delle condotte di gas sulla scia di quanto fatto a Malta.

Un ultimo scoglio è rappresentato dalla commissione di Parigi che nutre una grande diffidenza nei confronti della Sicilia, a detta dell’ambasciatore, a causa delle promesse non mantenute dagli Enti promotori di siti da candidare a patrimonio mondiale.

Un primo verdetto si avrà a Baku, Azerbaijan, il mese prossimo. In quella circostanza la proposta potrebbe approdare ricevere il nullaosta per approdare al Mibact se il Comune invierà in tempo il dossier alla commissione di verifica Unesco.