Mura Timoleontee, Alessi insiste: “Nuovo ingresso nell’area ad est”

Gela. La prospettiva non cambia. Il nuovo ingresso dell’area archeologica di Caposoprano deve essere ad est del sito delle Mura Timoleontee. Lo ribadisce il presidente di Archeo-Ambiente Giuseppe Alessi. Si rivolge al neo direttore del Parco archeologico, Giunta. Il no è secco per l’ipotesi di un ingresso a sud, sul lungomare, ritenuto non adatto e poco praticabile “per anziani e diversamente abili” e andrebbe a cozzare con le aree balneari.